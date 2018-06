Vlambiance voor het eerst met live-orkest 12 juni 2018

Rotary Maldegem schakelt een versnelling hoger met Vlambiance. Dit jaar is het voor het eerst met live-orkest.





Vlambiance is het Vlaams muziekfeest dat elk jaar op het einde van de zomer heel wat geld oplevert voor de goede doelen van Rotary Maldegem. Dit jaar vindt Vlambiance plaats op vrijdag 24 augustus en zijn de artiesten Belle Perez, Wim Soutaer en Charles Van Domburg, Peter Koelewijn en Sergio. "Het is dit jaar onze zesde editie en we gooien het over een andere boeg", zegt Piet De Backer. "Al onze artiesten zullen dit jaar zingen met een live-band, namelijk de New Bis Band. We gaan graag een stapje hoger en zochten naar iets nieuws. Met live-band wordt het een heel andere beleving."





Kom op tegen Kanker

De helft van de opbrengst van Vlambiance gaat naar Kom op tegen Kanker Maldegem. Vorig jaar werd een cheque van 7.000 euro gegeven. "Elke jaar verdeelt Rotary Maldegem maar liefst 45.000 euro aan verschillende goede doelen", klinkt het bij het bestuur.





Elke artiest verloot op Vlambiance een fles champagne. Tickets kosten 30 euro in voorverkoop en 45 euro aan de kassa. Ambiancetafels kosten 330 euro. Daarvoor krijg je toegangsticketten voor acht personen, twee flessen champagne en borrelhapjes. Boeken kan op de vernieuwde site www.vlambiancemaldegem.be.





