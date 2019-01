Vlaams parlementslid Valerie Taeldeman (CD&V) trekt naar scholen voor klimaatdebat Joeri Seymortier

22 januari 2019

10u02 0 Maldegem Vlaams parlementslid Valerie Taeldeman (CD&V) uit Maldegem trekt de komende weken naar de scholen om daar met de jongeren in debat te gaan over het klimaat.

CD&V heeft voor elke regio een parlementslid bereid gevonden om in debat te gaan met jongeren over het klimaat. Een eerste reactie op de klimaatbetogingen die telkens op donderdag plaats vinden in Brussel. “Wij willen in de scholen het gevoerde klimaatbeleid toelichten, en meteen ook luisteren naar de ideeën en voorstellen van de scholieren”, zegt Valerie Taeldeman. “CD&V zal als partij ook vragen aan de voorzitter van het Vlaams parlement om de Vlaamse klimaatcommissie opnieuw samen te roepen. Samen met de andere partijen willen wij het energie- en klimaatplan 2021-2030 opnieuw tegen het licht houden. De voorstellen van de scholieren zullen in dat debat zeker meegenomen worden.”

Valerie Taeldeman is ter beschikking voor scholen uit het Meetjesland en de regio Gent, en kan op maandag en vrijdag naar school komen. Aanvragen via Valerie.taeldeman@vlaamsparlement.be.