Vissen in parkvijver moeten gered worden 25 juli 2018

Burgemeester Marleen Van den Bussche (CD&V) uit Maldegem bekijkt samen met de gemeentediensten welke maatregelen er kunnen genomen worden om de vissen te redden in de vijver van het Sint-Annapark in het hartje van de gemeente. "Het waterpeil in de vijver is in die mate gezakt dat de vissen en de exotische schildpadden bedreigd worden", zegt burgemeester Marleen Van den Bussche.





Extra lucht

"Het water in de vijver kan omwille van de noodmaatregelen rond de droogte niet aangevuld worden. De brandweer zal in ieder geval maatregelen nemen om de vijver te beluchten en de vissen te proberen redden", aldus Van den Bussche.





(JSA)