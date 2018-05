Vijftien koeien op de loop 07 mei 2018

02u31 0

In de Van Strydoncklaan in Maldegem zijn zaterdagavond om 20.48 uur een vijftiental koeien uitgebroken uit een weide. De politie werd ter plaatse geroepen om de dieren terug te drijven. Een van de koeien belandde in de gracht en moest eruit geholpen worden. Uiteindelijk konden alle dieren veilig terugnaar de weide. (WSG)