Vijf maanden cel na dumpen stookolietank 06 juni 2018

Een Maldegemnaar is gisteren veroordeeld tot vijf maanden cel en 7.500 euro boete omdat hij een milieumisdrijf gepleegd heeft. De man had er niks beters op gevonden dan een stookolietank te dumpen in Maldegem. Die lekte echter, waardoor de brandweer tussenbeide moest komen om verdere milieuverontreiniging te vermijden. De man kreeg ook nog een verbeurdverklaring van 11.215 euro opgelegd. Zijn vriendin kreeg 4.500 euro boete en een verbeurdverklaring van 1.094 euro opgelegd. De broer van de Maldegemnaar kwam er financieel nog slechter van af. Hij moet 8.000 euro boete en 36.000 euro verbeurdverklaring betalen. De gemeente Maldegem, die zich burgerlijke partij had gesteld, krijgt een schadevergoeding van 2.500 euro. (JEW)