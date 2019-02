Vijf inbraken in het weekend in Maldegem Jeffrey Dujardin

10 februari 2019

22u40 0 Maldegem In Maldegem werd dit weekend op vijf plekken ingebroken. Bij twee feiten ging het vermoedelijk om dezelfde daders. De politie zal het aantal patrouilles opdrijven.

Vrijdagavond de lokale politie van Maldegem twee inbraken vast, waarbij vermoedelijk dezelfde dader aan het werk was. De eerste melding kwam binnen van een bewoner uit de Kraailokerkweg. Toen hij ‘s avonds na zijn werk thuis kwam stelde hij vast dat een ruit ingegooid was waardoor een hendel van een raam kon geopend worden. De woning werd doorzocht maar de inhoud van de buit kon nog niet meegegeven worden. Even later meldde ook een bewoonster uit Onderdijke een diefstal. Onbekenden sloegen een ruit achteraan de woning stuk en verschaften zich zo toegang tot de woning. Het huis werd deels doorzocht. Daarbij werden juwelen gestolen. Op de plaats van het misdrijf werden dezelfde schoensporen aangetroffen als bij de inbraak in de Kraailokerkweg.

Even voor middernacht kreeg de nachtploeg van de lokale politie nog een melding binnen van een inbraak. Onbekenden vernielden ook hier het glas van een schuifraam achteraan de woning. De daders betraden de woning maar er werd niets gestolen. Tenslotte werd omstreeks 3 uur een vierde inbraak vastgesteld waarbij opnieuw een ruit achteraan het huis, gelegen in de Lindestraat werd vernield. De woning werd doorzocht waarbij fruit werd gestolen.

Zondagochtend werd een inbraak vastgesteld in Murkel. De eigenaars waren een maand op reis geweest en bij hun aankomst thuis stelden zij vast dat er werd ingebroken. Een raam aan de rechterzijde van de woning werd geforceerd. De volledige woning werd doorzocht. Het nadeel betreft een paar flessen alcohol en verzorgingsproducten.

“De patrouilles zullen worden opgedreven en alle feiten worden verder onderzocht. Getuigen mogen zich steeds melden bij de politie Maldegem op het nummer 050/72.71.70”, klinkt het bij de politie.