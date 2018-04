Vier nieuwkomers op lijst N-VA 19 april 2018

N-VA Maldegem lanceert de vier eerste nieuwkomers voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Meest opvallende naam is Gino Braet (51), de vroegere voorzitter van de handelaarsverenigingen VHMC en Unizo. "Ik wil van vanuit de politiek meewerken aan een leefbaar, bloeiend en ondernemend Maldegem. Het spreekwoordelijke 'luisterend oor' is voor mij belangrijk."





Tineke Van Kerckhove (38) is verkoopster in een Maldegemse bakkerij. Cedric De Smet (32) is leerkracht informatica, en ook oprichter van het afterworkfestival Couleurs Devie. Duncan Ryckaert (26) werkt dan weer in een Maldegems softwarebedrijf. De slogan wordt: 'Veilig onderweg in een welvarend Maldegem'. (JSA)