VIDEO. BMW in lichterlaaie op straat in Adegem Jeffrey Dujardin

29 maart 2019

20u02 8 Maldegem In Maldegem is deze avond rond 19 uur aan Adegem Dorp een auto in brand gevlogen. Een man uit Brugge die richting een restaurant in Adegem reed, mocht zijn gezellige avond vergeten. Hij raakte niet gewond.

Enkele getuigen zagen het gebeuren, “De man reed gewoon de straat in”, zegt een getuige. “Een achterligger zag rook uit de BMW komen en signaleerde richting de bestuurder met zijn lichten. De man stopte onmiddellijk, nog geen minuut later kwamen er metershoge vlammen uit zijn wagen. De bestuurder heeft enorm veel geluk gehad.” De brandweer kwam ter plekke en de straat werd afgesloten. “Het gaat hier over een accidentele brand”, zegt de politie Maldegem. “De auto is nog maar zes jaar oud, en de brand ontstond tijdens het rijden. De brand was snel onder controle maar de BMW is klaar voor de schroothoop.