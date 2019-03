VIDEO. Aannemer krijgt voor tweede keer in drie weken dieven over de vloer op werf Jeroen Desmecht

25 maart 2019

14u26 3 Maldegem Voor de tweede keer in drie weken tijd hebben dieven toegeslagen op een van de werven van Angelo De Buck (48). Zondag sloegen ze in de Boogaardestraat in Maldegem de ruiten van een werfcontainer in en gingen ze aan de haal met werkgerief. Ook de buurtbewoners werden getroffen.

Drie weken geleden - op 9 maart - kreeg Angelo De Buck (48) een eerste keer inbrekers over de vloer, toen gingen ze op een werf in Sleidinge aan de haal met 200 vierkante meter aan isolatiemateriaal. Zondag sloegen de vandalen de ruiten van een werfcontainer in Maldegem in. “Het viel bij ons al bij al mee”, zegt Angelo. “Behalve de schade aan de container werd nog een werfradio en wat werkgerief gestolen. Onze werf zelf lieten ze ongemoeid. Daarna hebben de vandalen hun tocht voortgezet door de straat.”

Zo gooiden vandalen werfhekkens tegen enkele geparkeerde auto’s. De dieven sloegen vervolgens toe in verschillende woningen en garageboxen in de Bogaardestraat. Daarbij werden fietsen gestolen. “Een buurtbewoner bracht mij zondagochtend op de hoogte”, zegt Angelo. “Ik heb de politie verwittigd en ben ter plaatse gegaan. Daar kreeg ik van andere omwonenden verschillende soortgelijke verhalen te horen.”

De politie was zondag druk in de weer met een buurtonderzoek. “Het labo heeft bloedsporen gevonden in onze werfcontainer”, weet de aannemer. “Waarschijnlijk raakte één van de daders gewond toen hij de ruit insloeg. Eén van de omwonenden wist de daders ook op foto vast te leggen. Het beeld is wazig, maar hopelijk kan de politie er wat mee.”

De daders van de inbraak in Sleidinge zijn ondertussen wél gepakt. “Dankzij de behulpzame buurtbewoners”, weet Angelo. “Ook hier reageert de buurt alert. Hopelijk worden de daders snel gevat.”

.