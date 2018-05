Vertrouwde gezichten bij N-VA 30 mei 2018

De N-VA van Maldegem heeft de voorbije weken al enkele nieuwkomers gelanceerd. Nu bevestigen ook vier 'vaste waarden' dat ze weer zullen opkomen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober.





Jan De Metsenaere is gemeenteraadslid en de zoon van Wilfried De Metsenaere en Linda Claeys. Geertrui Baert zit in het OCMW, en baatte 40 jaar een natuurvoedingswinkel uit in het centrum van Maldegem. De politieke microbe kreeg ze mee van haar vader, Marcel Baert. Marcel was ex-schepen van de gemeente Maldegem voor de onafhankelijke Eenheidslijst.





Tina Rogge is een geboren en getogen Maldegemse, en zetelt momenteel al in de OCMW-raad. Frederik De Baets tot slot is OCMW-raadslid, de zoon van onderwijzer Romain De Baets en directeur van een middenschool. (JSA)