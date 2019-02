Verkeersveilige dag in Maldegem: meer dan één op de tien bestuurders reed te snel JDG

28 februari 2019

95 snelheidsduivels zijn woensdag op de bon gevlogen bij een snelheidscontrole langs de N44/Aalterbaan in Maldegem. De actie stond in het teken van de verkeersveilige dag die de dramatische kettingbotsing van 27 februari 1996 in Nazareth herdenkt.

Tien personen kwamen die bewuste dag om het leven bij een kettingbotsing waar in totaal 200 auto’s bij betrokken waren. Overdreven snelheid lag toen aan de oorzaak van het dramatische ongeval. Geen alleenstaand feit: uit diverse analyses blijkt telkens opnieuw dat snelheid de grootste oorzaak van ongevallen is. Net zoals alle andere politiezones in Oost-Vlaanderen, heeft ook de politiezone Maldegem woensdag deelgenomen aan de actie. In totaal werden 753 bestuurders gecontroleerd, 95 van hen - net geen dertien procent - reden te snel. Eén bestuurders haalde zelfs een snelheid van 136 kilometer per uur, meer dan veertig kilometer per uur te snel dus.