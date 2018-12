Verkeersongeval op kruispunt Astridlaan met Brielwegel OSG

30 december 2018

12u34 0 Maldegem Twee personenwagens zijn net voor het weekend met elkaar in aanrijding gekomen in Maldegem.

Dat meldt de persdienst van de PZ Maldegem. Een voertuig dwarste de Koningin Astridlaan in de Brielwegel, en kwam in aanrijding met een wagen die de Astridlaan volgde. Niemand raakte zwaar gekwetst bij het verkeersongeval, maar er was wel nogal wat stoffelijke schade.