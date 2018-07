Verkeersagressie aan lichten 03 juli 2018

Twee chauffeurs zijn zaterdagavond slaags geraakt op de Koning Leopoldlaan in Maldegem. Ter hoogte van Dovy Keukens stond een blauwe Volkswagen Golf met Nederlandse nummerplaat stil op de baan. De bestuurder die erachter reed, stak de wagen voorbij en claxonneerde. De bestuurder van de Nederlandse wagen zette de achtervolging in, en bij de volgende verkeerslichten kwam het tot een handgemeen. Daarbij werd één van de ruiten van de wagens ingeslagen.





De politie vraagt dat getuigen zich melden via 050/72.71.70. (OSG)