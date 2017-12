Verenigingen krijgen stek in Sint-Annakasteel GEMEENTE WIL RECEPTIES VOOR JUBILARISSEN IN BESCHERMD MONUMENT HOUDEN JOERI SEYMORTIER

02u36 0 Joeri Seymortier Het Sint-Annakasteel werd op de openingsavond verlicht in rood en geel, de kleuren van Maldegem. Maldegem Het Sint-Annakasteel in het hartje van Maldegem is gerenoveerd en wordt binnenkort de nieuwe stek voor de verenigingen van de gemeente. Het kasteel dateert uit 1860 en is beschermd. De gemeente wou het eerst in erfpacht geven, maar daar was geen interesse voor. "Blij dat we het nu zelf gerestaureerd hebben en aan de bevolking kunnen teruggeven", klinkt het.

Het Sint-Annakasteel was ooit het politiekantoor van Maldegem, maar stond al jaren leeg. Maldegem wou het kasteel eigenlijk in erfpacht geven en hoopte dat iemand er een hotel of restaurant zou opstarten. De gemeente zou het pand dan aan een klein symbolisch bedrag ter beschikking stellen, maar de nieuwe uitbaters zouden het kasteel wel zelf moeten herstellen. Er werd zelfs gezocht met een Europese aanbesteding, zodat vooral ook de Nederlanders zouden kunnen intekenen. Maar uiteindelijk werd niemand gevonden. We hebben dat lang jammer gevonden, maar eigenlijk moeten we beseffen dat dit een geluk bij een ongeluk was", zegt burgemeester Marleen Van den Bussche (CD&V).





Joeri Seymortier Zelfs binnenin werden alle muren voor het openingsfeest met rode spots bestraald. Dat leverde een bijzondere sfeer op.

Restauratie klaar

"Onze gemeentediensten hebben de benedenverdieping van het Sint-Annakasteel nu zelf gerestaureerd en we gaan het Sint-Annakasteel ter beschikking stellen aan onze verenigingen. Pal in ons centrum is dat een ideale locatie om socio-culturele activiteiten te organiseren. Als gemeente gaan we het Sint-Annakasteel ook zelf veel meer gebruiken. De recepties na de ontvangst van onze jubilarissen worden nu in de gang van het gemeentehuis gehouden en dat is niet ideaal. Binnenkort verhuizen die recepties naar het mooie Sint-Annakasteel."





134.000 euro

Maldegem heeft de voorbije maanden 134.000 euro geïnvesteerd in de verbouwingswerken. Dat geld ging vooral naar de vervanging van vensters door dubbele beglazing, buitenschilderwerken, het herstel van het buitenhek, de renovatie van de sierschouw en een nieuwe vloer. "Volgend jaar werken we nog wat verder en zal het rode tapijt vervangen worden door een plankenvloer. Bij evenementen kunnen we het kasteel ook speciaal verlichten. Voor de openingsavond kozen we voor geel en rood, de kleuren van Maldegem", zegt de burgemeester nog.





Het Sint-Annakasteel werd gebouwd rond 1860 en is een opvolger van een oud landhuis ingeplant op de oude historische site van het hospitaal van Maldegem. Dat hospitaal werd al in 1273 gebouwd in het centrum van Maldegem. In de vorige eeuw werd een derde van het kasteel afgebroken, tot wat er vandaag nog in de Westeindestraat te zien is. In 2004 werd het Sint-Annakasteel beschermd als monument.





Vanaf maart

Pas vanaf maart zal het Sint-Annakasteel voluit voor het verenigingsleven beschikbaar zijn. Dit weekend starten daar wel al de Spiegelfeesten. Ook tijdens de Parkcross zal de tent aan het Sint-Annakasteel gebruikt worden. Verenigingen die er een plechtigheid, ceremonie, pop-up of pakweg een zomerbar willen houden, kunnen contact opnemen met het Uit-loket van de gemeente.





Info: www.maldegem.be.