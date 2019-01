Verdachte vrouw fotografeerde huizen Wouter Spillebeen

07 januari 2019

10u10 0 Maldegem In de Lindestraat in Maldegem heeft een bewoonster afgelopen zaterdag de politie gebeld toen een onbekende vrouw haar huis aan het fotograferen was.

De bewoonster sprak de vrouw die de foto’s nam eerst aan. Daarop verontschuldigde die zich in het Engels en vertrok ze in de richting van de watertoren met een grijze wagen type break. Meer info is voorlopig niet gekend. De politie nam akte van de verdachte toestand en belooft meer te patrouilleren in de omgeving. “Eventuele getuigen kunnen zich steeds melden”, klinkt het.