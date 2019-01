Verdachte man ontkomt aan politie Wouter Spillebeen

07 januari 2019

12u59 0 Maldegem Een verdachte man die vermoedelijk de bedoeling had om in te breken in een bedrijf in de Kleine Katsweg in Maldegem, is in de nacht van zaterdag op zondag aan de politie ontkomen.

Rond 2.30 uur vernam de politie dat een donker geklede man zich op het terrein van het bedrijf had begeven en met een zaklamp door het raam van een loods scheen. Intussen wat hij bezig met zijn gsm. De man verliet het terrein weer en ging te voet verder in de richting van de N44.

De politie kwam ter plaatse en deed met verschillende ploegen nazicht in de ruime omgeving van het bedrijf, maar de man werd niet gevonden. Uit een gesprek met de eigenaar van het bedrijf bleek dat er ook geen braakschade was.

De verdachte man was gekleed in een zwarte mantel met een kap over zijn hoofd en witte sportschoenen. In zijn hand droeg hij een tas. De politie is op zoek naar verdere informatie over de man. Wie getuige was, kan zich melden bij de lokale politie van Maldegem.