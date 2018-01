Verdacht gedrag 02u30 0

Een bezorgde buurtbewoner in Moerwege in Maldegem heeft zaterdagmiddag om 15.30 uur verdacht gedrag gemeld aan de politie. Een persoon was foto's aan het nemen en gedroeg zich verdacht. De betrokkene kon niet aangetroffen worden door de politie. De politie herhaalde wel dat verdacht gedrag altijd zo snel mogelijk dient gemeld te worden, hetzij via de 050/72.71.70 of 101. (DJG)