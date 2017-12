Verdacht duo filmt huis 02u36 0

De Maldegemse politie is een onderzoek gestart naar twee verdachte mannen van vreemde origine die zaterdagnamiddag rond 14.30 uur een huis hebben gefilmd in de Kronekalseide. De bewoonster van het huis liep naar buiten, waarop de mannen in hun Jeep snel wegreden richting Brugge. (JEW)