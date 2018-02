Verboden te schaatsen: politie houdt toezicht 27 februari 2018

De politie zal er de komende dagen op toezien dat er in Maldegem niet geschaatst wordt. Dat meldt de woordvoerder van de lokale politiezone. Het is in de volledige gemeente verboden om op openbare wateren te schaatsen, behalve als de burgemeester expliciet toestemming geeft. Dat is vooralsnog niet gebeurd. Wie toch betrapt wordt, riskeert een GAS-boete. De technische dienst zal ondertussen nog borden plaatsen om erop te wijzen dat schaatsen strikt verboden is. In het GAS-reglement van Maldegem staat ook dat bij sneeuwval of gladheid, elke burger verplicht is om de strook voetpad voor zijn woning bewandelbaar te maken, hetzij door sneeuw weg te scheppen, hetzij door zout of zand te strooien. Een GAS-boete kan oplopen tot 350 euro voor meerderjarigen, en 175 euro voor minderjarigen. (OSG)