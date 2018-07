Verboden te roken op 'House of House' 28 juli 2018

Feestvierders zullen zaterdagnamiddag - en avond niet mogen roken op de site van het openluchtevenement 'House of House' nabij het cultureel centrum Den Hoogen Pad in Adegem. Het is een van de veiligheidsmaatregelen die de organisatie samen met de politie en de brandweer heeft genomen door de aanhoudende hitte. Rokers kunnen wel terecht op een stuk verhard terrein. Hun sigaretten kunnen ze dan doven in tonnen of houders. Daarnaast voorziet de organisatie extra drinkwater en wijzen bijkomende flyers op de gevaren van drugs en overdreven alcoholgebruik bij deze temperaturen. De politie zal vandaag op regelmatige basis verschillende controles houden op de parking en openbare weg. (JEW)