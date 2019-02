Veertien extra parkeerplaatsen: gratis en in het hartje van Maldegem Joeri Seymortier

12 februari 2019

17u47 0 Maldegem Er komen veertien extra parkeerplaatsen aan de zwembadparking, in het hartje van Maldegem.

De werken zijn gestart voor de uitbreiding van de parking tussen het zwembad en de Westeindestraat in Maldegem. “De gemeente heeft een achtertuin kunnen kopen die grenst aan de bestaande parking”, zegt kersvers schepen Jason Van Landschoot (Open Vld). “Daar wordt nu al het groen weggehaald, en er komen veertien extra parkeerplaatsen in de plaats. Tijdens de werken zal het middendeel van de parking even niet beschikbaar zijn. Maar vanaf 8 maart moet het nieuwe parkeergedeelte met veertien nieuwe parkeerplaatsen openen. Onze centrumparking tussen het zwembad en de Westeindestraat zal dan geen 104, maar wel 118 parkeerplaatsen tellen. Zeker de maandag tijdens de markt, tijdens festiviteiten en op drukke koopzaterdagen is de centrumparking vaak volzet. Wij willen echt inzetten op voldoende parkeerplaats in ons centrum. In de centrumstraten is parkeren gratis, met blauwe schijf. Op de zwembadparking moet je zelfs geen schijf leggen, en kan je onbeperkt parkeren. Zeker wanneer we binnenkort starten aan de heraanleg van de Westeindestraat, zal de grotere parking meer dan welkom zijn.”