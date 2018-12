Vechtpartij aan jongerencafé in Markstraat: 25-jarige Gentenaar loopt snijwonde op Jeffrey Dujardin

16 december 2018

In de Marktstraat in Maldegem ontstond er zaterdag vroeg in de ochtend om 4.38 uur een vechtpartij. Volgens getuigen maakte een man amok tegen klanten van een jongerencafé. De 25-jarige man uit Gent liep tijdens de vechtpartij een snijwonde op aan zijn onderarm. Hij werd ter verzorging naar het AZ Alma in Eeklo gebracht. Een ploeg van de politiezone Aalter-Knesselare kwam ook in bijstand. Er is een onderzoek gestart naar de vechtpartij en alle betrokkenen zullen verhoord worden.