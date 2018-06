Vaste waarden blijven bij N-VA 13 juni 2018

N-VA Maldegem lanceert opnieuw vier namen die op 14 oktober op de lijst zullen staan. Drie van hen zitten momenteel al in de gemeenteraad: Maarten Bekaert uit de Pastoor De Swaeflaan, Frank Ballegeer uit de Leentjesstraat en Leen Boussier uit de Wierdenlaan. Zij willen hun politiek werk graag verder zetten en komen in oktober weer op.





Veronique De Corte is een 52-jarige nieuwkomer, en een bekend gezicht in Maldegem. Ze zit aan de kassa van de Smatch in Maldegem, en ziet daar zowat het halve dorp passeren. "Ik wil graag via mijn politiek engagement een luisterend oor zijn voor alle Maldegemnaren, om zo de noodzakelijke verandering mee helpen vorm te geven", zegt De Corte. (JSA)