Valerie Taeldeman van Vlaams Parlement nu ook naar Senaat (maar daar verdient ze geen eurocent extra mee) CD&V kiest Meetjeslandse politica als nieuwe deelstaatsenator Joeri Seymortier

22 februari 2019

15u36 0 Maldegem Vlaams parlementslid Valerie Taeldeman (CD&V) uit Maldegem heeft vrijdagvoormiddag de eed afgelegd als nieuwe deelstaatsenator. Naast een zitje in het Vlaams Parlement heeft de Meetjeslandse politica nu dus ook een zitje in de Senaat. Taeldeman verdient daar wel geen eurocent extra door. “Een eer dat ik hiervoor gevraagd word”, klinkt het.

Valerie Taeldeman komt in de Senaat terecht door de stoelendans die bij CD&V op gang kwam na het ontslag van de Evergemse Joke Schauvliege als Vlaams minister. Koen Van den Heuvel werd minister en kon daardoor geen fractieleider van CD&V meer zijn in het Vlaams Parlement. Daardoor werd Peter Van Rompuy de nieuwe Vlaamse fractieleider. Daardoor is hij nu geen deelstaatsenator meer, en dus moest CD&V voor dat postje op zoek naar iemand anders. En dat wordt nu Valerie Taeldeman.

“Een deelstaatsenator is iemand die vanuit één van de parlementen afgevaardigd wordt in de Senaat”, zegt Valerie Taeldeman. “Er zijn deelstaatsenatoren vanuit de drie gewesten, en ik ben dus vertegenwoordiger vanuit Vlaanderen. Ik zal in de Senaat zetelen tot aan de verkiezingen van mei, en combineer dat natuurlijk ook met mijn werk in het Vlaams Parlement en met mijn mandaat als gemeenteraadslid in Maldegem. Neen, ik krijg op het einde van de maand geen extra vergoedingen omdat ik nu deelstaatsenator ben. Waarom ik dit dan doe? Omdat ik het een erezaak vind dat mijn partij mij daarvoor vraagt. Ik wil hier ook veel uit leren. In de Senaat worden dossiers besproken die grensoverschrijdend zijn voor de drie gewesten. Ik denk bijvoorbeeld aan klimaat of luchtkwaliteit. Ik vind het boeiend om te horen wat de andere gewesten daarover denken. Die bagage kan ik zeker ook gebruiken voor mijn werk in het Vlaams parlement.”

26 mei cruciaal

Valerie Taeldeman is geen schepen meer in Maldegem, en daardoor worden de verkiezingen van 26 mei voor haar extra belangrijk. Ze moet opnieuw verkozen geraken in het Vlaams parlement, anders is ze politiek werkloos. “Het is zeker de bedoeling dat ik opkom”, bevestigt Valerie Taeldeman. “Op welke plaats ik zal staan, kan ik nog niet zeggen. We hebben volgende week provinciaal bestuur bij CD&V en daar zal verder over de lijstvorming gepraat worden. Er volgt snel meer nieuws.”

Nieuwe website

Valerie Taeldeman lanceert tegelijkertijd haar vernieuwde website en haar nieuwe Facebookpagina. Op www.valerietaeldeman.be kan je voortaan al haar nieuwtjes en gegevens in een nieuw kleedje terugvinden. Wie via sociale media het politieke reilen en zeilen van de Maldegemse politica wil volgen, kan dat voortaan via haar Facebookpagina www.facebook.com/TaeldemanValerie.