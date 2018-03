Vakekerkweg vandaag dicht 27 maart 2018

Een verzakking in de Vakekerkweg in Maldegem wordt vandaag, dinsdag 27 maart, hersteld. Dat moet gebeuren ter hoogte van huisnummer 21. Tijdens de werken zal de Vakekerkweg afgesloten worden vanaf de rotonde aan het zwembad tot aan de Karreweg. Van 8 uur tot ongeveer 17 uur is er geen doorgaand verkeer mogelijk. (JSA)