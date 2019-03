Vader (70) en zoon (26) ontvoeren dief, slaan hem, en binden hem vast in bos JDG

01 maart 2019

14u16 6 Maldegem Twee mannen uit Maldegem moesten zich vrijdag voor de correctionele rechtbank in Gent verantwoorden nadat ze een dakloze dief ontvoerden, sloegen en vastgebonden achterlieten in een bos. Vader en zoon hadden bij verstek respectievelijk 1 en 2 jaar effectieve celstraf gekregen, maar tekenden verzet aan.

De 26-jarige zoon, een grondwerker uit Maldegem, ging op eigen houtje op onderzoek nadat zijn bestelwagen (inclusief werkgerei) werd gestolen. De man had maar weinig vertrouwen in de politie, en besloot het heft in eigen handen te nemen.

Nadat hij op Facebook een oproep had gelanceerd, trof hij de man aan met de gestolen bestelwagen, maar zonder werkgerei. Samen met zijn gepensioneerde vader trok hij een kap over het hoofd van het slachtoffer. De man werd vastgebonden aan handen en voeten meegenomen in de bestelwagen. Hij kreeg ook enkele rake klappen van de zoon. Ze namen het slachtoffer mee naar het Drongengoedbos, waar het werkgerief vermoedelijk lag. Toen dat niets opbracht - het gerief was nog steeds spoorloos - lieten ze hem vastgebonden aan een boom aan zijn lot over.

Zowel het Openbaar Ministerie als de rechter waren niet mals voor de twee beklaagden. “Oog om oog, tand om tand is niet van toepassing in onze maatschappij. Jullie denken boven de politie en het gerecht te staan?”, aldus de rechter. “Naar de politie gaan, dat hadden jullie moeten doen. Nu ervaren jullie aan de lijve dat wij wél degelijk ingrijpen", zegt het Openbaar Ministerie.

Dat de mannen in hun verklaringen aan de politie maar weinig berouw toonden, viel niet in goede aarde bij de rechter. “Ik vind dit terecht, je weet maar nooit met wie je te maken hebt”, stelde de vader in zijn verklaring aan de politie. “Ik vind het erg dat ik hier zit en mogelijk een straf krijg”, klonk het dan weer bij de zoon. Voor de rechtbank bleken de twee daar toch anders over te denken. “Mijn cliënten beseffen dat dit soort gedrag niet door de beugel kan. Maar de straffen die bij verstek zijn uitgesproken, zijn te zwaar”, aldus de verdediging.

Het Openbaar Ministerie vraagt voor de vader een celstraf met uitstel. De zoon riskeert tot 300 uur werkstraf en een geldboete. Vonnis op 22 maart.