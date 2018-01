Uitwijkmanoeuvre redt leven trucker 02u57 0 Foto Wouter Spillebeen De cabine van de aanrijdende truck was volledig vernield, maar de chauffeur kon nog op eigen houtje uit het wrak raken. Maldegem Een trucker is gisterenmiddag aan de dood ontsnapt na een zware botsing op het kruispunt van de Koning Albertlaan en expresweg N49 in Maldegem. De bestuurderscabine werd volledig vernield, maar de chauffeur zat niet gekneld en verkeert niet in levensgevaar.

Een vrachtwagenchauffeur die stellingen vervoerde, stond op de expresweg voor het rode licht ter hoogte van de Koning Albertlaan. Zijn achterligger, die een verreiker en graafmachine vervoerde, merkte het wachtend verkeer niet op. "Er waren geen remsporen, dus is de achterligger met een snelheid van 70 kilometer per uur ingereden op de eerste vrachtwagen", duidt korpschef van politiezone Maldegem Yasmine Van Avermaete. "Op het laatste moment heeft hij wel nog willen uitwijken naar links."





Dat uitwijkmanoeuvre heeft mogelijk zijn leven gered. Met de rechtervoorkant van zijn cabine raakte hij de voorligger, waardoor hij zelf gespaard bleef. "Ik dacht echt dat de man overleden was toen ik zag hoe groot de schade was", vertelt de trucker van de eerste vrachtwagen. Die laatste houdt aan de crash enkel een pijnlijke schouder over. "De aanrijdende trucker kon zelf nog via de voorruit naar buiten raken. Hij had enkel last van zijn been en wou eerst zelfs niet mee naar het ziekenhuis, wellicht door de adrenaline." Later ging het even slechter, waarna hij naar het ziekenhuis gevoerd werd. Hij verkeert niet in levensgevaar.





De expresweg was vanaf de middag tot rond 16 uur versperd. De takelwerken duurden zo lang omdat de ladingen van de twee vrachtwagens eerst gelost of afgekoppeld moesten worden. Het verkeer kon lokaal omrijden.





(WSG)