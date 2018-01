Twintiger al derde keer voor rechter voor stalking 02u39 0 Maldegem Een twintiger uit Maldegem die talloze jonge meisjes beloerde op feestjes en telefonisch lastig viel, heeft een uitbrander van de rechter gekregen omdat hij zijn lesje maar niet leert. Hij kreeg in 2014 nog een straf met uitstel, maar omdat hij nieuwe feiten pleegde, kan de straf nog effectief worden. "Het moet gedaan zijn", klonk het.

Op feestjes beloerde de jongeman voortdurend jonge meisjes. Hij vroeg naar hun naam en belde dan naar de telefoondienst 1207 om hun telefoonnummers en adres te vragen. Daarna viel hij hen stelselmatig lastig. "Het gaat hier om een verregaande vorm van stalking", gaf de rechter hem mee. "De grenzen zijn hier heel ver overschreden."





In 2012 kreeg de jonge veelpleger de opschorting van straf voor gelijkaardige feiten en in 2014 werd hij veroordeeld tot een voorwaardelijke straf van twee jaar. Nu dreigt die voorwaardelijke straf alsnog effectief te worden. "U zei dat u schuldinzicht had en dat u eraan zou werken, maar dat doet u blijkbaar niet", sprak de rechter.





De jongeman moest in begeleiding gaan bij een seksuoloog, maar zette dat traject na een tijdje stop. Intussen wordt hij opnieuw begeleid. Volgens de gerechtspsychiater is de kans op recidive nog steeds groot. De beklaagde dacht dat hij niet door de mand zou vallen. "Ik dacht dat het niet zou uitkomen", zei hij.





Voordat de rechtbank een vonnis velt, willen ze attesten zien van de dokter waarbij hij in begeleiding is om uit te maken hoeveel vooruitgang hij al gemaakt heeft. De zaak is uitgesteld naar 9 februari zodat de jongeman de nodige documenten kan verzamelen. (WSG)