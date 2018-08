Twee nieuwkomers bij CD&V 09 augustus 2018

De lijst CD&V Maldegem, van lijsttrekker Valerie Taeldeman, stelt nog twee nieuwkomers voor. Het zijn Ineke Hebbrecht (37) en Emma De Smet (20).





Ineke Hebbrecht woont samen met haar man Steven Van Hecke en hun vijf zoontjes op hun landbouwbedrijf De Reinaardhoeve langs de Oude Burkelslag in het Vossenhol. Ze zijn vooral bekend voor hun hoeveijs. Emma De Smet is met haar twintig jaar meteen de jongste kandidate op de lijst. Emma volgt haar lerarenopleiding Frans-Geschiedenis in Gent, en is als vrijwilliger actief in de Chiro van Kleit en als taalanimator. Emma woont met haar ouders in het Krakkeveld in Kleit.





De volledige lijst en het programma van CD&V Maldegem worden op vrijdag 24 augustus tussen 18 en 21 uur voorgesteld in brasserie Santa Clara in Middelburg. (JSA)