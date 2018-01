Twee gewonden bij frontale botsing 02u42 0

Bij een verkeersongeluk in Maldegem zijn vrijdagavond twee personen afgevoerd naar het ziekenhuis. Het ongeval gebeurde iets voor 22 uur in de Veldekens. Twee personenwagens die in tegenovergestelde richting reden, botsten frontaal. Beide bestuursters raakten lichtgewond. (OSG)