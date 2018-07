Twee dronken bestuurders 03 juli 2018

Bij alcoholcontroles in de nacht van zaterdag op zondag heeft de politie van de zone Maldegem twee bestuurders betrapt. Een vrouw van 51 jaar uit Maldegem blies 0,67 mg/l in de Politiek Gevangenenlaan. Dat is 1,54 promille, of een vijftal glazen. Een man van 48 blies iets minder in de Nieuwstraat: 0,65 mg/l. Beide bestuurders moesten hun rijbewijs inleveren. (OSG)