Twee bestuurders lichtgewond bij kop-staartaanrijding Wouter Spillebeen

19 april 2019

15u01 0 Maldegem Op de Koning Leopoldlaan (N9) in Maldegem zijn twee bestuurders vrijdagochtend rond 9 uur lichtgewond geraakt bij een kop-staartaanrijding.

De bestuurder van een Toyota reed in de richting van Adegem en stopte aan het zebrapad ter hoogte van de Colruyt om een voetganger te laten oversteken. De achterliggende bestuurder van een Peugeot merkte hem te laat op en reed achteraan in op de Toyota. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en beide bestuurders werden met lichte verwondingen overgebracht naar het AZ Alma in Eeklo. Hun wagens moesten ondanks de stoffelijke schade niet getakeld worden.