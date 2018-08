Twee auto's in gracht 06 augustus 2018

02u25 0

Twee wagens zijn zaterdag in de gracht beland in Maldegem. Rond zes uur 's morgens moest de brandweer een eerste persoon bevrijden uit zijn voertuig in de Winkeldreef. De passagier werd overgebracht naar het AZ Alma en moest zijn rijbewijs voor 15 dagen afgeven aan de politie. Om één uur 's middags reed er nog een wagen in de gracht: dit keer was het een BMW die op de N49 richting Knokke moest uitwijken voor een andere bestuurder, die volgens de politie agressief rijgedrag vertoonde. De chauffeur raakte lichtgewond en de wagen moest getakeld worden. (OSG)