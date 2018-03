Twee auto's botsen 02 maart 2018

Een 32-jarige bestuurder uit Maldegem is gisteren met zijn wagen gebotst. In Sint-Joris, een deelgemeente van het West-Vlaamse Beernem reed hij rond 7 uur in de Langendonkstraat tegen de auto van een 49-jarige bestuurder uit Beernem, toen die het kruispunt met de Sint-Jorisstraat overstak. De Beernemnaar en zijn passagier raakten lichtgewond. (SDVO)