Trio dat uitbaters pitabar geweld aandeed bestraft 02u40 0 Maldegem Een trio uit Maldegem is veroordeeld voor geweld met racistische ondertoon in Middelkerke.

W.V., M.V. en T.W. bezochten er op 11 februari vorig jaar de cyclocross in Middelkerke, en bleven ook in de buurt overnachten. 's Nachts wilden ze nog een pita gaan eten. Binnen veroorzaakten ze meteen problemen. Ze bespotten de Turkse eigenaar en zijn vrouw. "Verkoop ons sigaretten", sneerden ze. "Hoezo, jullie verkopen dat niet? Jullie zouden beter terug gaan naar jullie land, hier horen jullie niet huis", riepen ze. De eigenaar belde de politie waarop W.V., M.V. en T.W. de benen namen.





Twee uren later kwam het drietal terug uit wraak omdat de eigenaar de politie belde. Ze stormden meteen door de zaak en drongen achteraan de keuken binnen. Daar was de eigenaar met zijn vrouw en 16-jarige dochter aan het werk. Meteen maakten ze terug een boel verwijten aan hun adres met een racistische ondertoon.





Zowel de man, de vrouw als de dochter kregen van een van hen ook rake klappen. De man die hen sloeg, kreeg vier maanden cel met uitstel en 400 euro boete. Zijn twee kompanen kregen elk een werkstraf van 80 uren.





Ze moeten de man, zijn vrouw en dochter ook een schadevergoeding betalen. Die bedraagt voor allen samen 3.489 euro. (JHM)