Treinstel uit 1942 weer op de rails OOK VERJAARDAGSFEEST VOOR LOCOMOTIEF VAN 125 JAAR OUD JOERI SEYMORTIER

06 augustus 2018

02u24 0 Maldegem Dubbel feest gisteren in het Stoomcentrum van Maldegem. Na maanden restauratiewerk deed de oude dieselmotorwagen Brossel er zijn eerste treinrit met passagiers. Ook de 125ste verjaardag van Yvonne werd gisteren gevierd. Dat is de oudste rijvaardige stoomlocomotief van ons land.

De vrijwilligers van het Stoomcentrum Maldegem stonden gisteren met blinkende oogjes te kijken toen het blauwe treinstel van Brossel rond 11.30 uur voor het eerst met passagiers het station uitreed. Vrijwilligers hadden een half jaar gewerkt om de oude dieselmotorwagen op te lappen en weer aan de praat te krijgen.





"De Brossel is een treinwagon met motor en een stuurpost langs elk uiteinde van de wagon", zegt Sven De Boeck van het Stoomcentrum. "Dit is de enige in Vlaanderen. De machinist zit samen met de 75 passagiers in de wagon. Het treinstel moet nooit gedraaid worden, want er zit een stuurpost langs elke kant. Deze blauwe Brossel werd in 1942 gebouwd. We zaten toen volop in de oorlogsjaren, en daarom werd hij gebouwd met een gasgenerator. Na de oorlog werd hij dan omgebouwd op mazout. Dit treinstel heeft vroeger effectief door Maldegem gereden, op de lijn van Brugge over Maldegem naar Zelzate. In 1971 werd het laatste exemplaar buiten dienst gesteld. Het feit dat deze trein vroeger nog door Maldegem gereden heeft, maakt het extra bijzonder om hem hier in het Stoomcentrum weer binnen te halen."





Het was machinist Glenn Lateste die gisteren de eerste rit met passagiers mocht maken. Hij was ook de trekker van de restauratie. De treinwereld zit Glenn echt in het bloed. Hij is de achterkleinzoon van Oscar Lateste. Die was ooit aan de slag in het station van Adegem en was ooit nog stationschef in Maldegem.





Yvonne

Nog meer feest gisteren in het Stoomcentrum. Locomotief Yvonne vierde er haar 125ste verjaardag.





"Volgens de akte is de stoomlocomotief precies deze week 125 jaar oud", zegt Koen Goossens van het Stoomcentrum. "Daarmee is Yvonne de oudste rijvaardige stoomlocomotief in ons land. Yvonne werd in 1893 in Luik gebouwd, maar kwam uiteindelijk bij een schroothandelaar in Vilvoorde terecht. Gelukkig werd hij daar gered door een museumspoorlijn uit Vilvoorde. Toen die er mee stopte, werd Yvonne aan ons geschonken. We hebben er heel wat opknapwerk aan gehad, en sinds 2012 bolt Yvonne in Maldegem. Normaal rijdt ze enkel binnen het station om wagons te rangeren, maar voor haar verjaardag hebben we met Yvonne eens een echte rit gedaan."





De Brossel, jarige Yvonne en de andere pareltjes van het Stoomcentrum Maldegem rijden nog uit tot eind september. Elke zondag en feestdag kan je in het Stoomcentrum terecht.