Trajectcontrole op N9 in Brugsesteenweg en Kronekalseide 26 juni 2018

Maldegem krijgt binnenkort een eerste trajectcontrole op de N9, in de Brugsesteenweg en de Kronekalseide.





Het is de plaatselijke afdeling van N-VA die het nieuws van hun minister Ben Weyts bekend mochten maken. "Er komt in Maldegem trajectcontrole op de N9 van kilometerpunt 80,1 tot kilometerpunt 84,1", zegt voorzitter Lieven Bauwens. "Dat is het traject tussen de rotonde 'Oude Rijkswachtkazerne' tot voorbij het vroegere ziekenhuis AZ Alma op het grondgebied Sijsele. Trajectcontrole is een eerlijke manier van snelheidsmeting, omdat er pas een boete dreigt als de snelheidslimiet gedurende langere tijd overschreden wordt. Het zet automobilisten er ook toe aan om over langere afstanden voorzichtig te rijden, omdat de routes waar trajectcontroles worden toegepast bij automobilisten bekend zijn." (JSA)