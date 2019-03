Tineke Peeters debuteert als schrijfster (en kiest voor het Engels) Joeri Seymortier

02 maart 2019

12u45 0 Maldegem Tineke Peeters uit Kleit bij Maldegem geeft met ‘Book of Panacea’ haar eerste eigen boek uit.

Haar eerste werk is een Engelstalige ‘fantasy jeugdroman’. “Ik vertel het verhaal van een jonge Godin, feeën en magische dieren”, vertelt Tineke. “Een grootvader wil de aarde opbranden en daarvoor hangt wraak in de lucht. Zal het de jonge Godin lukken om de andere Goden te misleiden? Dit is het eerste boek dat ik zelf uitgeef, maar niet het eerste dat ik schreef. In het dagelijkse leven ben ik stiefmoeder, hondenmoeder en schrijfster. Momenteel ben ik mijn volgende roman aan het schrijven. Die zal ook in het Engels zijn, maar meer gericht op volwassenen. Ik ga ook een kinderboek in het Nederlands schrijven, over mijn eigen ervaringen met wilde dieren in Afrika.”

Het debuutboek is te verkrijgen op de website Amazon als ‘Book of Panacea Tineke Peeters’. Het kost 2,99 euro voor een E-boek.