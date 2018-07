Tieners ontdekken wondere treinwereld 14 juli 2018

02u41 0 Maldegem Afgelopen week hebben enkele tieners die helemaal weg zijn van treinen een unieke stageweek mogen beleven in het Stoomcentrum van Maldegem. Zeven jongeren hebben deelgenomen aan Train Mania.

"Je krijgt hier een unieke inkijk in de wereld van de treinen en zo'n jongerenstage is echt uniek in België", zegt Tijl Desmet. "De jongeren werken mee aan het spoor en helpen bij in de restauratie van oude treinen. Als kers op de taart mochten de jongeren ook eens ervaren hoe het voelt om een stoomtrein te besturen."





De stage werd gisteren feestelijk afgerond, maar voor het Stoomcentrum duurt de zomer nog voort.





Nog tot eind september rijdt de stoomtrein elke zondag en feestdag uit. (JSA)