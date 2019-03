Tess Camerlinck zorgt voor viergeslacht en familiegeluk in Adegem en Lotenhulle Joeri Seymortier

21 maart 2019

11u35 0 Maldegem De kleine Tess Camerlinck uit Adegem zorgt voor een viergeslacht in de familie.

Tess is de dochter van Tim Camerlinck en Marieke Van Ginderen (34) uit Adegem. Oma is Katrien Van Meirhaeghe (57) uit Adegem. De stammoeder van het viergeslacht is Godelieve Verbeke (87) uit Lotenhulle. Zij is de vrouw van Julien Meirhaeghe en verblijft nu in het woonzorgcentrum Veilige Have in Aalter. De hele familie ging in het rusthuis op bezoek, om het mooie viergeslacht vast te leggen op de gevoelige plaat.