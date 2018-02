Terugbetaling bedrijfsbelasting van start 15 februari 2018

De ondernemers in Maldegem krijgen deze week een brief in de bus, over de terugbetaling van de bedrijfsbelasting die in 2014 betaald werd. Dat komt omdat het belastingreglement vernietigd werd door de Raad van State.





Het was Bart Van Hulle (Open Vld) die bleef procederen en uiteindelijk zijn gelijk haalde bij de Raad van State. Hij vond het niet kunnen dat ondernemers die niet in Maldegem wonen, meer bedrijfsbelasting moesten betalen. De ondernemers krijgen nu allemaal een brief van de gemeente, waarin staat dat ze een verzoekschrift moeten bezorgen aan het college, wanneer ze de bedrijfsbelasting effectief teruggestort willen krijgen. "Op mijn website www.bartvanhulle.be kan elke ondernemer een verzoekschrift downloaden dat ze eenvoudig kunnen invullen, ondertekenen en bezorgen aan het schepencollege", zegt Bart Van Hulle. "Zo krijgen de ondernemers waar ze recht op hebben: hun onrecht betaalde belastinggeld!"





Alles samen gaat het om zowat 2.000 bedrijven, die elk tussen de 20 en 900 euro bedrijfsbelasting betaalden. (JSA)