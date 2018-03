Tennisterreinen later open voor zomerseizoen 30 maart 2018

De tennisterreinen in Sportpark Maurice De Waele in Maldegem zullen niet op zondag 1 april terug openen voor het nieuwe tennisseizoen, maar pas op 6 april. Het uitstel komt er door het slechte weer. De velden worden terug speelklaar gemaakt door de medewerkers van het MOP-team en de toezichters van sporthal Meos. Wie graag af en toe een uurtje wil komen tennissen in het sportpark, moet op voorhand tennisstickers kopen bij de sportdienst. Voor een vast uurtje in de week kan je een abonnement nemen. Info: www.maldegem.be/





sportpark. (JSA)