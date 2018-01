Symfonisch orkest in Hoogen Pad 25 januari 2018

Op vrijdag 26 januari om 20 uur kan je in cultureel centrum Den Hoogen Pad in Adegem naar het nieuwjaarsconcert Lumen Symphonicum, onder leiding van David De Geest. Lumen Symphonicum is een nieuw symfonisch orkest bestaande uit 35 professionele orkestmusici onder de artistieke leiding van David De Geest. Hij werd in Eeklo geboren. Zijn orkest brengt vooral werken uit de Weense Klassiek. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop en 12 euro aan de kassa. Tijdens de pauze wordt een glas cava aangeboden. Info: www.maldegem.be/nieuwjaarsconcert.





(JSA)