Student (22) rijdt rond in peperdure auto's KYRIAN PLOVIE VERHUURT ZICHZELF ALS PRIVÉCHAUFFEUR VOOR ZAKENLUI M. MARIËN EN J.SEYMORTIER

21 april 2018

02u59 0 Maldegem Kyrian Plovie (22) uit Middelburg bij Maldegem heeft dé manier gevonden om als 'arme student' toch met dure wagens te kunnen rijden. Hij wordt gewoon privéchauffeur van rijke zakenmensen en neemt zo regelmatig plaats in wagens van meer dan 100.000 euro.

Kyrian Plovie is student aan de Arteveldehogeschool in Gent, waar hij Financiën en Verzekeringswezen volgt. Maar naast het studeren is hij vooral een grote autofreak. Als student is het moeilijk om met dure wagens rond te rijden, maar daarop heeft de creatieve Meetjeslander iets gevonden. Hij heeft het bedrijfje 'A to B Drivers' opgestart en rijdt op die manier zakenmensen rond in peperdure wagens. "Het concept van studentchauffeurs komt overgewaaid uit Nederland", vertelt Kyrian zijn verhaal. "Mijn klanten zijn vooral zakenmannen en zakenvrouwen met drukke agenda's. Zij moeten op één dag op verschillende locaties zijn en doen dus heel wat kilometers. Om geen tijd te verliezen worden die graag gevoerd, zodat ze tijdens de verplaatsing verder kunnen telefoneren en verder kunnen werken. Ik breng die mensen met het grootste plezier naar meetings, zakendiners of bedrijfsbezoeken. En intussen heb ik het plezier om met peperdure wagens te rijden. Ik heb zelf geen wagens in beheer. We rijden altijd met de wagen van de klant zelf."





Werken op achterbank

Voor rijke zakenmensen zijn de studenten vaak meer dan welkom. "Voor die druk bezette mensen kunnen wij de ideale dienst leveren", zegt Kyrian. "Ze hebben geen stress in het verkeer, en ze worden aan de deur afgezet en moeten zelf geen parking zoeken. Ze kunnen gewoon relaxen op de achterbank of zich bezig houden met voorbereiding van belangrijke dossiers. En zelfs thuis hebben ze meer qualitytime door onze diensten. De klant kan al zijn mailverkeer beantwoorden op weg naar huis, zodat hij zich niet meer moet bezig houden met het werk wanneer hij thuis komt. En zo blijft er meer tijd over voor het gezin."





Alcoholcontroles

Het bedrijfje van Kyrian doet ook ritten voor huwelijksfeesten, voert gewone burgers ook naar het restaurant of naar de luchthaven. Het bedrijf kan ook ingehuurd worden als shuttleservice voor evenementen. "Door de alcoholcontroles zijn er steeds meer mensen die zich liever laten voeren, in plaats van de hele avond water te moeten drinken op een feestje", klinkt het.





Het bedrijf 'A to B Drive' kadert in het project 'ARTEpreneur', een studentencoöperatie voor studenten van 18 tot 25 jaar oud. Studenten uit alle opleidingen van alle Gentse hogescholen en universiteiten kunnen zo een onderneming oprichten. ARTEpreneur biedt een structuur aan studenten die willen ondernemen, maar die de stap te groot vinden.