Stoomcentrum redt treinstel Oriënt Express RIJTUIG UIT 1927 VAN HEIZEL IN BRUSSEL NAAR MALDEGEM JOERI SEYMORTIER

10 februari 2018

02u55 5 Maldegem De vrijwilligers van het Stoomcentrum Maldegem redden een brok treingeschiedenis. Gisteren is een treinrijtuig van de Oriënt Express toegekomen in het Stoomcentrum. Het werd jarenlang gebruikt als restaurant in het Bruparck in Brussel, maar nu dat sluit was er geen toekomst voor het treinstel meer. Stoomcentrum Maldegem zal het nu grondig restaureren en hopelijk binnen twee jaar in dienst nemen.

Het oude treinstel van de Oriënt Express stond sinds 1988 op de Heizel in Brussel, om dienst te doen als horecagelegenheid in The Village van Bruparck. Maar die attractie sluit de deuren. De vrijwilligers van het Stoomcentrum zagen hun kans mooi om het treinrijtuig op de kop te tikken. In 2012 hebben ze al eens een rijstel van de Oriënt Express binnengehaald en volledig gerestaureerd. Dat wordt nu gebruikt als restaurantwagen.





"De Oriënt Express is een wereldberoemde trein die bij heel wat mensen nog altijd tot de verbeelding spreekt", zegt Sven De Boeck van de vzw Stoomcentrum Maldegem. "Toch zijn er maar weinig mensen die weten dat deze trein een Belgische uitvinding is. De Luikse bankier Georges Nagelmackers was geïmponeerd door de Amerikaanse Pullman-treinen, en besloot in Europa een systeem van slaapaccommodatie voor treinreizigers te ontwikkelen dat nog luxueuzer en comfortabeler was dan wat hij gezien had in de Verenigde Staten. In 1876 richtte hij de Compagnie Internationale des Wagons-Lits (CIWL) op. Met steun van onder andere het Belgische koningshuis, startte dit bedrijf in 1883 met de legendarische spoorwegverbinding van de Oriënt Express, tussen Parijs en Istanboel."





Het Stoomcentrum is met deze zet niet aan zijn proefstuk toe. In 2012 werd al een eerste rijtuig van de beroemde trein van Oostenrijk naar Maldegem gehaald. Het Stoomcentrum heeft het eerste rijstel toen uit een loods in Oostenrijk gehaald, waar de brok geschiedenis gewoon stond te roesten. Ook voor het nieuwe rijstel dat sinds gisteren in Maldegem staat, waren niet meteen toekomstplannen. "Er zit heel wat symboliek achter dit dossier", zegt Koen Goossens van het Stoomcentrum. "Dit jaar is het precies 135 jaar na de oprichting van de Oriënt Express. We zijn dan ook trots dat we een tweede rijtuig van de sloop kunnen redden. Het restaurantrijtuig WR2982 werd gebouwd in Italië in 1927, en door CIWL gebruikt tot 1965. Na een modernisering in een werkplaats in Milaan ging het dienst doen voor Italiaanse binnenlandse treinen, tot dat de Italiaanse spoorwegen het in 1986 buiten dienst stelden. Het rijtuig kwam toen in België terecht, bij de Wagons-Lits werkplaatsen in Oostende. Na een restauratie werd het rijtuig in 1988 overgebracht naar de Heizel in Brussel, om dienst te doen als horecagelegenheid in The Village van Bruparck. Nu deze attractie de deuren sluit, tikken wij het maar al te graag op de kop. Na de restauratie zal het treinstel zijn originele spoorwegfunctie krijgen."





Gastronomisch ritje

Stoomcentrum Maldegem organiseert regelmatig gastronomische ritten met zijn rijtuigen. Ook in deze valentijnperiode is dat weer het geval. Nu nog enkel met het eerste rijtuig, maar volgend jaar kan dan ook het tweede rijtuig van de Oriënt Express daarvoor ingezet worden. Het rijstel werd aangekocht door één van de vrijwilligers en wordt ter beschikking gesteld aan de vzw. Hoeveel er voor betaald werd, wil de vzw niet kwijt.