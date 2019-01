Stevige vechtpartij in Marktstraat: drie politiekorpsen komen tussen, nog getuigen gezocht Sam Ooghe

27 januari 2019

18u35 0 Maldegem Meerdere personen zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag betrokken geraakt bij een vechtpartij in de Marktstraat in Maldegem. De politie kwam massaal ter plaatse, en is op zoek naar getuigen.

De aanleiding van het incident is niet meteen duidelijk. Zeker is dat het gevecht rond 5.15 uur ontstond, en dat er verschillende personen klappen uitdeelden. De politie van Maldegem moest versterking vragen van de collega’s uit Aalter en van de zone Meetjesland-Centrum.

Twee personen werden bestuurlijk aangehouden voor de verstoring van de openbare orde, laat de politie van Maldegem weten. Er is ook een onderzoek gestart naar opzettelijke slagen. De politie is in dat kader nog op zoek naar getuigen of zelfs slachtoffers van de feiten. Er wordt verzocht om binnen de kantooruren te bellen naar het nummer 050/72.71.70.