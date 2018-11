Spektakel gegarandeerd: zondag 24ste survivalrun Joeri Seymortier

15 november 2018

12u00 0 Maldegem Survivalrun Meetjesland houdt op zondag 18 november voor de 24ste keer haar survivalrun in Adegem.

Niet alleen voor de deelnemers, maar ook voor de supporters is survivalrun een groot spektakel. “Het belangrijkste onderdeel van een survivalrun is het overwinnen van heel wat touwhindernissen”, zegt Carlos Bonamie. “Maar de deelnemers moeten ook andere proeven doorstaan, zoals vaak kajakken, boomstamlopen, boomstamhakken, boogschieten of speerwerpen. Een sport voor lichaam en geest, want zonder het nodige doorzettingsvermogen is het niet evident om alle hindernissen te overwinnen. Er is zondag ook een aangepast parcours voor wie het liever recreatief houdt. Het is zelfs mogelijk om per twee deel te nemen in een koppelrun. Ideaal voor mensen die de sport willen leren kennen. Ook de allerkleinsten, vanaf 6 jaar, komen aan bod. Voor hen wordt een speciale kidsrun georganiseerd.”

Info: www.survivalrun-meetjesland.be.