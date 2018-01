Snelheidscontrole 20 januari 2018

02u48 0 Maldegem De federale wegpolitie heeft op de N49 ter hoogte van Maldegem een snelheidscontrole gehouden. Hierbij werden 2059 voertuigen gecontroleerd.

129 bestuurders (6 procent) hielden zich niet aan de maximum snelheid van 90 kilometer per uur en mogen zich aan een pv verwachten. Ook op de N9 Staatsbaan werd een controle gehouden, door een onbemande camera die aan het kruispunt met de Canadezenlaan stond. Hierbij werden 204 overtreders geflitst . Het gaat dan om bestuurders die het rode licht voorbijreden of die de maximum snelheid van 50 kilometer per uur niet respecteerden. (DJG)