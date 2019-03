Snelheidscontrole op E34/N49 in Maldegem: 488 laagvliegers gevat JDG

05 maart 2019

Maldegem De federale politie heeft op de E34/N49 in Maldegem 2818 bestuurders gecontroleerd op snelheid. 488 onder hen reden te snel, 6 laagvliegers mochten bovendien hun rijbewijs inleveren.

de federale wegpolitie van Oost-Vlaanderen hield de controle afgelopen maand op de E34/N49. Op de plaats van de controle geldt een snelheidsbeperking van 90 kilometer per uur. 488 van de 2818 gecontroleerde voertuigen — maar liefst 17 procent — reden te snel. Zes bestuurders mogen hun wagen nu een tijdje aan de kant laten staan.

“Ondanks de vele controles blijft het aantal snelheidsovertredingen op de E34/N49 in Oost-Vlaanderen hoog”, schrijft de politiezone Maldegem.“Overdreven of onaangepaste snelheid is asociaal en speelt in één op de drie verkeersongevallen een bepalende rol.”