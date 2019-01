Sneeuwellende in Maldegem: 9 ongevallen, 2 gewonden Jeffrey Dujardin

22 januari 2019

21u16 0 Maldegem De eerste winterprik was dinsdag een feit en zorgde onmiddellijk voor de nodige ongevallen. Tussen 10.30 uur en 13.30 uur gebeurden er negen verkeersongevallen in Maldegem, waarbij er twee gewonden vielen.

Het eerste ongeval gebeurde in de Nieuwstraat waar een fietsster ten val kwam en werd overgebracht naar het AZ Alma in Eeklo. Vervolgens gebeurden er ongevallen in de Schautenstraat, F. De Meeuslaan, het kruispunt van de Kallestraat met de Ringbaan, de Bogaardestraat en de P. de Swaeflaan. “De patrouille van dienst kon het aantal niet aan, door de korte tijdspanne waarin alle ongevallen gebeurden”, klinkt het bij de politie Maldegem. “Er zijn extra collega’s en ploegen opgeroepen. Op die manier werd alles binnen een redelijke tijd afgehandeld.”

In totaal werden er twee bestuurders overgebracht naar het ziekenhuis, daarnaast was er vooral blikschade. “Ondanks de verschillende waarschuwingen via de media stelde de ploeg toch nog roekeloos gedrag vast tijdens de sneeuwbuien. De bestuurder werd hiervoor geverbaliseerd.”